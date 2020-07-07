Bu uygulamalar Facebook bilgilerini çalıyor!
Facebook'un ismini bu aralar reklam boykotu ile duyuyoruz. Sosyal medya devi veri skandalından sonra tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Şimdi Facebook hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bazı uygulamaların Facebook bilgilerini çaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Google Play Store'da indirilen bazı uygulamalar kullanıcıların Facebook ve Twitter hesabına erişim yetkisi istiyor. Siz de bu izni verirken herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorsunuz; ancak yanılıyorsunuz.
Google, her ne kadar uygulama mağazasında sıkı bir denetim yapsa da, bazı uygulamalar gözden kaçabiliyor ve kullanıcılar için ciddi bir tehlike haline geliyor. Açıklanan 25 uygulama ise kullanıcıların doğrudan Facebook erişim bilgilerini çalıyor. Çaldıkları bu bilgileri ise ne yaptıkları bilinmiyor.
İşte Facebook verilerinizi çalan ve hiçbir şekilde telefonlara yüklememeniz gereken o uygulamalar:
Super Wallpapers Flashlight
Padenatef
Wallpaper Level
Contour Level Wallpaper
iPlayer & iWallpaper
Video Maker
Color Wallpapers
Pedometer
Powerful Flashlight
Super Bright FlashLight
Super Flashlight
Solitaire Game
Accurate Scanning of QR Code
Classic Card Game
Junk File Cleaning
Synthetic Z
File Manager
Composite Z
Screenshot Capture
Daily Horoscope Wallpapers
Wuxia Reader
Plus Weather
Anime Live Wallpaper
iHealth Step Counter
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(Hürriyet)