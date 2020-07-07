Google Play Store'da indirilen bazı uygulamalar kullanıcıların Facebook ve Twitter hesabına erişim yetkisi istiyor. Siz de bu izni verirken herhangi bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorsunuz; ancak yanılıyorsunuz.

Google, her ne kadar uygulama mağazasında sıkı bir denetim yapsa da, bazı uygulamalar gözden kaçabiliyor ve kullanıcılar için ciddi bir tehlike haline geliyor. Açıklanan 25 uygulama ise kullanıcıların doğrudan Facebook erişim bilgilerini çalıyor. Çaldıkları bu bilgileri ise ne yaptıkları bilinmiyor.

İşte Facebook verilerinizi çalan ve hiçbir şekilde telefonlara yüklememeniz gereken o uygulamalar:

Super Wallpapers Flashlight

Padenatef

Wallpaper Level

Contour Level Wallpaper

iPlayer & iWallpaper

Video Maker

Color Wallpapers

Pedometer

Powerful Flashlight

Super Bright FlashLight

Super Flashlight

Solitaire Game

Accurate Scanning of QR Code

Classic Card Game

Junk File Cleaning

Synthetic Z

File Manager

Composite Z

Screenshot Capture

Daily Horoscope Wallpapers

Wuxia Reader

Plus Weather

Anime Live Wallpaper

iHealth Step Counter

com.tqyapp.fiction

(Hürriyet)