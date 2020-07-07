2013'te piyasaya sürülen The Last of Us oldukça sevilmişti. Devam oyunu merakla bekleniyordu. 7 yıllık bir bekleyişten sonra The Last of Us Part II, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürüldü. Oyunun hikayesiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. İş artık başka noktalara gelmeye başladı. Yapımcılar ölüm tehditleri alıyor.

Geçtiğimiz günlerde oyunun yapımcısı Neil Druckmann'ın kendine yönelik nefret söylemleriyle dolu mesajları paylaşmasının ardından bu kez The Last of Us Part 2'nin yapımcı şirketi Naughty Dog'un resmi sosyal medya kanallarından yazılı açıklama geldi.

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Açıklamada eleştirilere açık olduklarına vurgu yapan Naughty Dog ekibi, yapımcılara yöneltilen hakaret ve tehditlerin kabul edilebilir bir yanı bulunmadığını vurguladı.

İlk oyunun ardından hikayeyi çok farklı bir noktaya taşıyan The Last of Us Part 2, kimi oyuncuların beğenisini kazansa da, bazı oyunculardan da tepki çekti. Ancak bazı kullanıcılar hikayeyi beğenmediğini söylemek yerine yapımcılarına ağır hakaretler etmekte çareyi buldu.

The Last of Us Part 2, satışa sunulmasıyla birlikte 3 günde 4 milyondan fazla lisanslı kopya satmayı başarmıştı. Druckmann ise daha önce yaptığı bir açıklamada oyuna online bir mod geleceğini dile getirirken, bu modun ilk oyundaki mod ile benzerlik taşımayacağını söylemekle yetinmişti. Druckmann ayrıca oyuna yeni bir DLC düşünmediklerini de kaydetmişti. (Hürriyet)