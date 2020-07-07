Watch Dogs 2 bedava olacak! Oyuncuların 45 dakikası var
Bilindiği üzere Epic Store her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Geçtiğimiz haftalar içinde GTA 5, Borderlands: The Handsome Collection gibi oyunların Epic Store'da ücretsiz sunulması oyuncuları çok sevindirmişti. Sadece Epic Store değil, başka isimler de bu tür kampanyalara imza atıyor. Daha önce iddialı bazı oyunlarını kısa süreliğine bedava hale getiren Ubisoft, Watch Dogs 2'yi de ücretsiz sunmaya hazırlanıyor. Ancak oyuncuların Watch Dogs 2'yi kütüphanelerine eklemesi için 45 dakikalık süreleri olacak. İşte konuyla ilgili detaylar...
Gelecek hafta gerçekleştirilecek olan Ubisoft Forward etkinliğinde, PlayStation 5 ve Xbox Series X için yeni oyunların duyurulması bekleniyor. Watch Dogs 2'nin etkinlik sırasında UPlay hesabı olan herkes için ücretsiz olacağı açıklandı.
Epic Games, mart ayında serinin ilk oyunu Watch Dogs'u ücretsiz hale getirdi. Watch Dogs 2'yi ücretsiz almak isteyenlerin, 12 Temmuz Pazar günü etkinlik sırasında UPlay'e giriş yaparak oyunu kütüphanesine eklemesi gerekiyor. Etkinlik 45 dakika süreceği için (Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak) kısa bir zamanınız olacak. (Shiftdelete)
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