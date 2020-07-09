PlayStation 4 platformu için FIFA 21, ön siparişe açıldı. Oyunun aynı zamanda PS5 ve Xbox Seriex X sürümünün çıkacağını da belirtelim. FIFA 21'in PS4 veya Xbox One sürümünü edinen kullanıcılar, yeni oyun konsolları satışa sunulduğunda ücretsiz olarak oyunlarını yenileyebilecek.

FIFA 21 Standart, Şampiyonlar Ligi ve Ultimate olmak üzere toplam 3 paket ile ön siparişe sunuluyor. Fiyatlar da bu sürümlere göre değişiklik gösteriyor. FIFA 21 Standart sürümü 499 TL'den, FIFA 21 Şampiyonlar Ligi sürümü 599 TL'den, FIFA 21 Ultimate Sürümü ise 699 TL'den satışa sunuluyor.

EA Access üyesi olanlar için oyun fiyatlarında düşük oranda da olsa bir indirim yapılıyor. Buna göre EA Access üyeleri için FIFA 21 Standart sürümü 449.91 TL, FIFA 21 Şampiyonlar Ligi sürümü 539.91 TL, FIFA 21 Ultimate Sürümü ise 629.91 TL olarak belirlendi.

FIFA 21 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 21 PS4 versiyonu, 9 Ekim tarihinde oynanabilecek.

(Hürriyet)