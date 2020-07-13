Watch Dogs 2 nereden nasıl indirilir? Ubisoft Watch Dogs 2'nin süresini uzattı
Ubisoft dün akşam merakla beklenen etkinliği Ubisoft Forward'ı gerçekleştirdi. Etkinliğe Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Watch Dogs: Legion damga vurdu. Bununla birlikte etkinlik sırasında Watch Dogs 2 de ücretsiz hale gelmişti. Zaten Watch Dogs 2'nin kısa süre için bedava olacağı etkinlikten birkaç önce ortaya çıkmıştı. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı ve oyuncuların yoğun ilgisinden dolayı Uplay sunucuları çöktü. Birçok kişi Watch Dogs 2'ye sahip olamadı. Bu yüzden Ubisoft oyunculardan tepki gördü. Fakat şirketten oyuncuları sevindirecek açıklama geldi. Watch Dogs 2 için süre sınırı kaldırıldı. Peki Watch Dogs 2 nereden indirilir? Ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...
Ubisoft Forward etkinliği artık geride kaldı. Ubisoft etkinlikte Hyper Scape, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6 ve Assassin's Creed Valhalla gibi oyunların tanıtımlarını yaptı ve çıkış tarihlerini teker teker açıkladı. Bununla birlikte etkinlik sırasında Watch Dogs 2'nin de ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyordu, ancak Ubisoft'un sunucuları yükü kaldıramadı ve çöktü.
Sadece 45 dakikalığa ücretsiz olan Watch Dogs 2, 45 dakikalık bir çileye dönüştü. Zira oyuncular, Watch Dogs 2'yi kütüphanelerine ekleyemedi. Bu durum bir anda Ubisoft'un ve UPlay'ın trend olmasına yol açtı. Ubisoft ise canlı yayın sürerken, resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Ubisoft açıklamasında ''Başarılı bir şekilde giriş yapamasanız bile, hepinize ödülleri vereceğiz.'' diyerek oyunculara etkinliğin tadını çıkartmaları yönünde tavsiyede bulundu.
Ubisoft dediğini de yaptı. Etkinlik bitmesine rağmen oyuncular Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak kütüphaneye eklemeye başladı. Hatta şu an bile Watch Dogs 2'yi UPlay kütüphanenize eklemeniz mümkün. Bunun için ise yapmanız gerekenler gerçekten çok basit.
WATCH DOGS 2 ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?
-Öncelikle bir UPlay hesabınızın olması şart. Eğer bir UPlay hesabına sahip değilseniz Ubisoft'un sitesine girip, UPlay hesabı edinin.
-Daha sonra register.ubisoft.com/ubisoft-forward-reward/en-GB adresinden Register deyin ve gelen sayfaya UPlay hesabınızla giriş yapın.
-Watch Dogs 2 kütüphanenize eklenmiş olacak.
-Daha sonra UPlay kütüphanenizden Watch Dogs 2'yi kontrol edin. Zira oyun kütüphaneye hemen eklenmeyebiliyor. Ancak 24 saat içinde oyunu kütüphanenizde görmeniz gerek.
-Tüm bu işlemleri yaptıysanız oyunu indirerek, Watch Dogs 2'yi oynayabilirsiniz.
(Mynet)