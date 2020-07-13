Ubisoft Forward etkinliği artık geride kaldı. Ubisoft etkinlikte Hyper Scape, Watch Dogs: Legion, Far Cry 6 ve Assassin's Creed Valhalla gibi oyunların tanıtımlarını yaptı ve çıkış tarihlerini teker teker açıkladı. Bununla birlikte etkinlik sırasında Watch Dogs 2'nin de ücretsiz olarak dağıtılması planlanıyordu, ancak Ubisoft'un sunucuları yükü kaldıramadı ve çöktü.

Sadece 45 dakikalığa ücretsiz olan Watch Dogs 2, 45 dakikalık bir çileye dönüştü. Zira oyuncular, Watch Dogs 2'yi kütüphanelerine ekleyemedi. Bu durum bir anda Ubisoft'un ve UPlay'ın trend olmasına yol açtı. Ubisoft ise canlı yayın sürerken, resmi Twitter hesabı aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Ubisoft açıklamasında ''Başarılı bir şekilde giriş yapamasanız bile, hepinize ödülleri vereceğiz.'' diyerek oyunculara etkinliğin tadını çıkartmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Ubisoft dediğini de yaptı. Etkinlik bitmesine rağmen oyuncular Watch Dogs 2'yi ücretsiz olarak kütüphaneye eklemeye başladı. Hatta şu an bile Watch Dogs 2'yi UPlay kütüphanenize eklemeniz mümkün. Bunun için ise yapmanız gerekenler gerçekten çok basit.

WATCH DOGS 2 ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

-Öncelikle bir UPlay hesabınızın olması şart. Eğer bir UPlay hesabına sahip değilseniz Ubisoft'un sitesine girip, UPlay hesabı edinin.

-Daha sonra register.ubisoft.com/ubisoft-forward-reward/en-GB adresinden Register deyin ve gelen sayfaya UPlay hesabınızla giriş yapın.

-Watch Dogs 2 kütüphanenize eklenmiş olacak.

-Daha sonra UPlay kütüphanenizden Watch Dogs 2'yi kontrol edin. Zira oyun kütüphaneye hemen eklenmeyebiliyor. Ancak 24 saat içinde oyunu kütüphanenizde görmeniz gerek.

-Tüm bu işlemleri yaptıysanız oyunu indirerek, Watch Dogs 2'yi oynayabilirsiniz.

(Mynet)