Yeni nesil bir konseptle geliştirilen Watch Dogs: Legion, "Play as Anyone" (Dilediğin Kişiyle Oyna) özelliğini sunuyor. Dilediğin Kişiyle Oyna özelliği oyuncuların tüm Londra sakinlerini birer üye olarak seçebilmelerini sağlıyor. Oyunun açık dünyasındaki her bir kişi oynanabilir, ayrı ayrı herkes bir arka plana, kişiliğe ve becerilere sahip. Watch Dogs: Legion ayrıca Xbox Series X'te tam ışın izleme desteğine sahip olacak ve Nvidia RTX donanımlı PC cihazlarında Londra sokaklarına gerçek zamanlı ışın izleme yansımaları getirecek ve PlayStation 5 üzerinde haptik kontrol sistemine sahip olacak.

Watch Dogs: Legion'u Xbox One veya PlayStation 4 için satın alan oyuncular, oyunlarını yeni nesle (Xbox Series X ve PlayStation 5 için) ilave bir ücret ödemeden yükseltebilecek. İlave yeni nesil özellikleri gelecek aylarda açıklanacak.

HİKAYESİ NEDİR?

Watch Dogs: Legion'da Londra bir çöküş ile yüzleşiyor. Çalkantılı bir Londra'nın artan huzursuzluğunun ortasında, Zero-Day olarak bilinen gizemli bir varlık, Londra'daki düzenli bombalamalar için gizli yeraltı grubu DedSec'i suçluyor. Oyuncular ise bir DedSec üyesini oynuyor.

Oyuncular, kadrolarından herhangi bir karakterle oynayabilir ve tercihlerine göre farklı durumlara yaklaşabilirler. Örneğin; havadan müdahale etmek için bir inşaat işçisi olarak bir kargo dronu üzerinde ilerleyerek veya karadan yaklaşmak için bir casus olarak silah bozan bir saat ve roket atar bir aracın prototipi gibi yüksek teknolojili cihazlar kullanarak, seçim her zaman oyuncuya bırakılacak.

Ayrıca Ubisoft, Watch Dogs: Legion için Gold, Ultimate ve Collector's Sürümlerini de duyurdu:

Gold Sürüm temel oyunu ve içeriğinde yeni hikaye genişletmeleri, ilave DedSec görevleri, dört kahraman, 2014'te çıkan orijinal Watch Dogs oyununun Tam Sürümü ve daha fazlası bulunan Season Pass'ı içeriyor.

Ultimate Sürüm Gold Sürümü ve içeriğinde üç yeni oynanabilir kahraman, daha hızlı para kazanmak için dört haftalık VIP Statüsü olan Ultimate dijital içerikleri bulunduruyor.

Collector's Sürümü Ultimate Sürümüne ilave olarak LED Ded Coronet Maskesi Replikası, özel bir Steelbook, üç çıkartmadan oluşan bir set, oyunun evreninden esinlenen çift taraflı bir afiş ve oyun içi maskeye anında erişimi içeriyor.

WATCH DOGS: LEGION NE ZAMAN ÇIKACAK?

Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Stadia, ve Windows PC'de Epic Games ve Uplay'de çıkacağı açıklanan Watch Dogs: Legion, 29 Ekim 2020'de satışa sunulacak.