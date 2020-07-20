Konami, eFootball PES 2021 Season Update'i resmi olarak tanıttı. Güncelleme olarak gelecek PES 2021, 15 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC (Steam) çıkacak. eFootball PES 2021 Season Update (PES 2021), PES 2020'nin özellik, oynanışını koruyor ve yenilerini ekliyor. Yeni sezon için en yeni futbolcu ve kulüp verilerini içeren oyunda ayrıca, tarihi değiştirilmiş gerçek hayattaki turnuvanın öncesinde özel UEFA EURO 2020 modu ve içeriği de bulunacak.

ANA ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sezon güncellemesi – PES 2021 geçen yılın oyunu eFootball PES 2020'nin güncellenmiş hali ve oyuna en yeni futbolcu verilerini ve kulüp kadrolarını ekliyor. Bir çok ligde sezonların ertelenmiş olması nedeniyle belli lisanslı ligler ve takımları için en yeni veriler, ilk gün yamasıyla sunulacaktır (internet bağlantısı gerektirir).

Özel UEFA EURO 2020 içeriği – 2021'deki gerçek turnuva öncesinde, resmi UEFA EURO 2020 içeriği eFootball PES 2021'in çıkışıyla birlikte oyunda mevcut olacak. Çevrimdışı UEFA EURO 2020 Turnuva modu, 55 UEFA milli takımı, Wembley Stadı ve fazlasıyla, yaz aylarında düzenlenecek turnuvayı önceden veya sonradan simüle etmenin en iyi yolu bu olacak.

İkonik anlar serisi – Oyuncular şimdiki ve önceki futbol süper starlarının kariyerlerinin en unutulmaz anlarını, yeni myClub serisi ile yeniden canlandırabilecek.

STANDART & KULÜP VERSİYONLARI

Standart versiyon – Tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi'nin kapak yıldızı olduğu PES 2021 Standart versiyon, kutulu ve dijital olarak çıkacak.

Partner kulüp versiyonları – Oyuncular ilk defa dijital platformlarda eFootball PES 2021'in özel Kulüp Versiyonlarını satın alabilecekler. FC Barcelona, Juventus, Manchester United, FC Bayern ve Arsenal FC için hazırlanan bu yeni Kulüp Versiyonlarında, myClub kadroları, İkonik Anlar Serisi futbolcuları, eşsiz formalar, özel menüler ve fazlası gibi kulübe özel içerikler bulunacak.

Sadakat indirimi – eFootball PES 2020 yoluyla (LITE dahil) eFootball PES 2021 Külüp Versiyonu için ön sipariş verenlere %20 indirim uygulanacak.

Eski oyuncu bonusu – Ayrıca, eFootball PES 2020'de myClub oynamış olanlar için oyunda ulaştıkları noktaya bağlı olarak çeşitli ödüller Eski Oyuncu Bonusu adı altında sunulacak. Ödüller ve detaylar sonradan resmi web sayfasında açıklanacak.

Son olarak, PES 2021 için oyuncuların ücret ödeyeceğini de belirtelim.