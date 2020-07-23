Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonların önemi her geçen gün daha da artarken, mahremiyet özelliği bulunan çeşitli yazışmalar, rehber bilgileri, fotoğraflar ve video gibi dosyaların güvenliği de tartışma konusu oldu. Herhangi bir arıza durumunda telefonlarını yetkili servislere ya da tamircilere verenler, özel dosyalarının ve bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi konusunda tedirginlik yaşadıklarını ifade ederken, çeşitli önlemler aldıklarını da söyledi. Birçok kişi, bu tarz olumsuzluklardan kaçınmak için tuş kilidi ya da parmak izi kilidi koymak, telefondaki dosyaları silmek gibi tedbirler alırken, uzmanlar bu tarz tedbirlerin daha bilinçli olarak alınması gerektiğini söyledi.

'YETKİLİ SERVİSE GÖTÜRÜN'

Telefonların, yetkili servise götürülmesinin siber güvenlik açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, "Yetkili servise değil de herhangi bir tamirciye götürdüğünüzde, telefonunuzu kime emanet ettiğinizi bilmiyorsunuz. Herhangi bir olumsuzluk durumunda, daha sonra geriye giderek o kişileri orada bulmak kanuni açıdan oldukça zor. Çoğu zaman, ya çalışan kişilerin ya da telefona yapılan işlemlerin kayıtları tutulmayabiliyor. Dolayısıyla, telefona bir siber saldırı gerçekleşirse kanuni olarak bir şeyler yapılması çok zorlaşıyor. Yetkili serviste de böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Ancak kimin nasıl bir işlem yaptığı daha kolay tespit edilebilir" dedi.