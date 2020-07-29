Apple Music bu sene Yaz Notaları sayfasında Türkiye'de ünlü isimlerin dinleyiciler için oluşturduğu listeleri dinleyicilere sunuyor.

Sayfada ayrıca Apple Music editörleri tarafından hazırlanmış farklı listelere de ulaşmak mümkün.

Türkçe Pop Yaz Hit'leri, Yaz Partisi, Yaz Ateşi, Dans Pop Hit'leri gibi listelerin yanı sıra Sakin Yaz Ritmleri, Bugünün rahatlatıcı melodileri, Chill House gibi farklı içerikler de sunuluyor.

Spor yapmak isteyenler için Fit bir Yaz listeleri, Dünyanın Ritmi, En İyileri: Hawaii Müziği gibi farklı coğrafyaların yaz melodileri de bu bölümde yer alıyor.