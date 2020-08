Apple iki haftalık aradan sonra yeni beta güncellemesini paylaştı. Beta 4 güncellemesi birçok sorunu çözüyor, bununla birlikte bazı değişiklikler de gerçekleşmiş durumda.

iOS 14 BETA 4'TEKİ YENİLİKLER

1- Apple TV Widget: Dördüncü beta sürümü ile birlikte Apple TV için hazırlanan widget sisteme dahil ediliyor.

2- 3D Touch: Son beta sürümünde bulunmayan ‌3D Touch uyumlu cihazlarda çalışmaya devam ediyor.

3- Maruz Kalma Bildirimi API'sı: Google ve Apple tarafından corona virüs ile mücadele amacıyla geliştirilen bu API sisteme dahil edildi. Bu sayede iOS 14'ü test eden kullanıcılar Maruz Kalma Bildirimi API'si kullanılan uygulamalardan faydalanmaya devam edebilir.

Ek olarak arama sonuçlarında iyileştirmelerin yapıldığı iOS 14 Beta 4'ü yüklemek için cihazınızın UDID kaydının olması veya beta profilini yüklemeniz gerekiyor.

iOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

– iPhone 11

– iPhone 11 Pro

– iPhone 11 Pro Max

– iPhone XS

– iPhone XS Max

– iPhone XR

– iPhone X

– iPhone 8

– iPhone 8 Plus

– iPhone 7

– iPhone 7 Plus

– iPhone 6s

– iPhone 6s Plus

– iPhone SE (1. jenerasyon)

– iPhone SE (2. jenerasyon)

– iPod touch (7. jenerasyon)

– iPad Pro 12.9 inç (4. jenerasyon)

– iPad Pro 11 inç (2. jenerasyon)

– iPad Pro 12.9 inç (3. jenerasyon)

– iPad Pro 11 inç (1. jenerasyon)

– iPad Pro 12.9 inç (2. jenerasyon)

– iPad Pro 12.9 inç (1. jenerasyon)

– iPad Pro 10.5 inç

– iPad Pro 9.7 inç

– iPad (7. jenerasyon)

– iPad (6. jenerasyon)

– iPad (5. jenerasyon)

– iPad mini (5. jenerasyon)

– iPad mini 4

– iPad Air (3. jenerasyon)

– iPad Air 2

