Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Muğla'da ailesinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerle gündeme gelen "genç yetenek" Ramazan Kargılı'yı evinde ziyaret ederek destek sözü verdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Sazak Mahallesi Kozluca mevkisinde bir vadide elektriği olmayan evde ailesiyle yaşayan Kargılı, ailesinin sıkıntılarına çözüm üretebilmek amacıyla kendi imkanlarıyla biber doğrama makinesi, yoğurt dövme makinesi (yayık), matkap, yoğurt kovasından elektrik süpürgesi gibi birçok mekanik cihaz geliştirdi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal da evinde ziyaret ettiği Kargılı'nın ürettiği mekanik aletleri yakından inceledi. Kargılı ile mayıs ayında sanal konferans gerçekleştirdiklerini ve kendisini ziyaret etmeye söz verdiklerini anımsatan Mandal, şunları kaydetti:

"Buraya sözümüzü tutmaya, sevgili Ramazan'ı ziyaret etmeye geldik. Ramazan, içinde bulunduğu imkanlara bakmadan, üretmeye ve geliştirmeye kendisini adamış pırıl pırıl bir gencimiz. Gördüğünüz bu ortamda ailesinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği birçok elektriksel ve elektronik cihazla ailesinin hayatını kolaylaştırırken Milli Teknoloji Hamlesi'ne de organik bir katkı sunuyor. Yani teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten ve geliştiren..."