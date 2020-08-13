Total War Saga: Troy nasıl ve nereden indirilir? A Total War Saga: Troy Epic Games'te ücretsiz oldu! Sistem gereksinimleri nedir?
Hatırlarsanız Total War serisinin yeni oyunu A Total War Saga: Troy'un çıktığı gün ilk 24 saat Epic Games'te bedava olacağı açıklanmıştı. Sonunda beklenen gün geldi. 13 Ağustos yani bugün Total War Saga: Troy çıktı ve ücretsiz olarak yayınlandı. Peki yeni oyunun sistem gereksinimleri nedir? A Total War Saga: Troy'u indirmek için ne yapmak gerekiyor? İşte detaylar...
Creative Assembly tarafından geliştirilen A Total War Saga: Troy resmen çıktı. Daha önce açıklandığı gibi oyun Epic Games'te ücretsiz olarak yayınlandı. Total War Saga: Troy'a hiç bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyip, sonsuza kadar sahip olabilirsiniz. Ancak bu bedava kampanyası 24 saat sürecek. Yani 14 Ağustos Perşembe günü akşam saat 16:00'da kampanya sona erecek. Bu tarihten sonra oyunu satın almanız gerekecek.
A TOTAL WAR SAGA: TROY NASIL İNDİRİLİR?
-Epic Games'in sitesine girin.
-Epic Games hesabınıza giriş yapın. Eğer hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun.
-Epic Games ana sayfasında A Total War Saga: Troy'un sekmesine tıklayın.
-Açılan penceredeki sağ altta bulunan Sipariş Ver butonuna tıklayın.
-Çıkan yönergeleri takip edin ve siparişi bitirin.
-Bu işlemlerden sonra oyun kütüphanenize eklenecektir.
Aynı işlemleri Epic Launcher üstünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. Oyunu indirip, oynamak için Epic Launcher'ı bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor.
A TOTAL WAR SAGA: TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?
Minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 64 Bit
İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz/Intel i7 8550U 1.80GHz
RAM: 4 GB/6 GB
Depolama alanı: 26 GB
Ekran kartı: Nvidia GTX 460 1GB/AMD Radeon HD 5770 1 GB/Intel UHD Graphics 620
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 64 Bit
İşlemci: Intel i5-6600 / Ryzen 5 2600X
RAM: 8 GB
Depolama alanı: 26 GB
Ekran kartı: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon R9 270X 2 GB