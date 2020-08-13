Creative Assembly tarafından geliştirilen A Total War Saga: Troy resmen çıktı. Daha önce açıklandığı gibi oyun Epic Games'te ücretsiz olarak yayınlandı. Total War Saga: Troy'a hiç bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyip, sonsuza kadar sahip olabilirsiniz. Ancak bu bedava kampanyası 24 saat sürecek. Yani 14 Ağustos Perşembe günü akşam saat 16:00'da kampanya sona erecek. Bu tarihten sonra oyunu satın almanız gerekecek.

A TOTAL WAR SAGA: TROY NASIL İNDİRİLİR?

-Epic Games'in sitesine girin.

-Epic Games hesabınıza giriş yapın. Eğer hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun.

-Epic Games ana sayfasında A Total War Saga: Troy'un sekmesine tıklayın.

-Açılan penceredeki sağ altta bulunan Sipariş Ver butonuna tıklayın.

-Çıkan yönergeleri takip edin ve siparişi bitirin.

-Bu işlemlerden sonra oyun kütüphanenize eklenecektir.

Aynı işlemleri Epic Launcher üstünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. Oyunu indirip, oynamak için Epic Launcher'ı bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor.

A TOTAL WAR SAGA: TROY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 64 Bit

İşlemci: Intel Core 2 Duo 3.0 GHz/Intel i7 8550U 1.80GHz

RAM: 4 GB/6 GB

Depolama alanı: 26 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 460 1GB/AMD Radeon HD 5770 1 GB/Intel UHD Graphics 620

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7/8.1/10 64 Bit

İşlemci: Intel i5-6600 / Ryzen 5 2600X

RAM: 8 GB

Depolama alanı: 26 GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 970 / AMD Radeon R9 270X 2 GB