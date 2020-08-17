Dirt 5 PC sistem gereksinimleri nedir?
Codemasters tarafından geliştirilen Dirt 5 oldukça merak ediliyordu. Birçok yarış lokasyonunu içeriğinde barındıran ve dinamik hava koşullarına sahip olan Dirt 5'in PC sistem gereksinimleri açıklandı. Peki Dirt 5 için gerekli olan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri nedir?
Dirt 5; PC PS4 ve Xbox One için 5 Ekim tarihinde oyunculara sunulacak. Oyun, grafik olarak önemli yeniliklerle geliyor. Bu da sistem gereksinimlerini elbette daha yüksek bir seviyeye çıkarıyor.
Diğer yandan oyunun ışın izleme desteğine sahip bir ekran kartına ihtiyaç duyup duymacağı belli değil. Nvidia'nın oldukça yeni olan bu teknolojisini yeni oyunlarda görmeye başladık; ancak Dirt 5 için henüz bu konuda paylaşılan resmi bir açıklama bulunmuyor.
Dirt 5 minimum sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)
İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480
DirectX: DirectX 12
Depolama: 60 GB
İlave: Dolby Atmos ses için Dolby Atmos destekli ses çözümü
Dirt 5 önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)
İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X
Bellek: 16 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 Ti / AMD Vega 64
DirectX: DirectX 12
Depolama: 60 GB
İlave: Dolby Atmos ses için Dolby Atmos destekli ses çözümü
(Hürriyet)