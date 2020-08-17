Starlink için bugüne kadar 600 uydu gönderilmiş olsa da, Starlink projesi tam olarak faaliyete geçtiğinde 12 bin uydu ile çalışacak. Bunların uzayda bir uydu çöplüğü oluşturacağı dile getiriliyor.

İçerisinde bulunduğumuz 2020 yılının sonuna doğru faaliyete geçmesi beklenen Starlink ile elde edilen internet hızları Speedtest.net aracılığıyla ortaya çıktı.

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Shiftdelete'ın haberine göre Reddit üzerinde paylaşılan test sonuçlarına baktığımızda elde edilen en yüksek skorun 60 Mbps indirme ve 17.70 Mbps yükleme hızı olduğunu görüyoruz. Ping süresi ise 42 ms seviyesinde. Bu hızlar hedeflenen 1 Gbps'in altında, ancak henüz projenin ilk aşamaları olduğunu da unutmamak gerekiyor.

12000 uyduya ulaşıldığında proje tam olarak faaliyete geçecek. Yani 1 Gbps hıza ulaşmak için zamana ihtiyaç var.