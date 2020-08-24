Sony şimdiye kadar PS5 hakkındaki detayları minimumda tuttu ve birçok ayrıntıyı da sakladı. Japon teknoloji devi konsolun tasarımını ve DualSense Gamepad'ini açıkladı. Dedikodular ve sızıntılarla ilgili olarak da hep sessiz kaldı. Ancak IronManPS5 nickli Twitter kullanıcısı, PS5'in fiyatını ve çıkış tarihini açıkladı.

IronManPS5'e göre Sony, PlayStation 5'i 20 Kasım 2020'de piyasaya sürecek. Konsolun Blu-Ray diskli modeli 499 dolar, dijital sürümü ise 399 dolar fiyat etiketine sahip. Bu yeni iddia, daha önce ortaya çıkan bazı iddiaları da doğruluyor.

Bununla birlikte sağlam bir geçmişe sahip olan Roberto Serrano nickli Twitter kullanıcısının çıkış tarihi ise daha farklı. Roberto Serrano'ya göre PS5 27 Kasım'da çıkacak. İki kaynağın çıkış tarihi birbiriyle çelişkili.

JAPONYA'DA 14 KASIM'DA ÇIKIYOR



PlayStation 5'in 14 Kasım'da Japonya'da çıkacağı ileri sürülüyor. PS5'in ve aksesuarlarının fiyatlarını, Japonya çıkış tarihini içeren sözde bir liste de internette dolanıyor. Liste şu şekilde:

Bu sızıntılarda dikkat çeken bir ayrıntı daha var. İddiaya göre PS5'in 1 TB'lık SSD depolama biriminde kullanım için 825 GB boş alan olacak. 175 GB'lık bir kısmın işletim sisteme ait.

Sonuç olarak söz konusu bu bilgilerin birer iddia olduğunu unutmayın. Çıkış tarihi ve fiyat farklı olabilir.