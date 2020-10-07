Siber korsanlar boş durmuyor. Yeni zararlı yazılımlarla bilgisayarlara, mobil cihazlara sızıp, kullanıcıların değerli bilgilerini ele geçirmeye çalışıyorlar. Son olarak WhatsApp ve Telegram'ı hedef alan yeni bir casus yazılım keşfedildi.

Malware Hunter Team, Twitter'daki resmi hesapları üzerinden yeni kötü amaçlı yazılım hakkında önemli bir tweet attı. Güvenlik ekibi, Twitter üzerinden paylaşılan tweetteki casus yazılım ile ilgili bir inceleme süreci başlattı ve inceleme sürecinin sonunda APT-C-23 tarafından Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlara yönelik geliştirilen bir kötü amaçlı yazılım olduğu saptandı.

Tamindir'in haberine göre güvenlik ekibi tarafından yapılan araştırmanın sonunda WhatsApp ve Telegram verilerinin ele geçirilmesine yardımcı olan virüsün hacker grubu APT-C-23 tarafından geliştirildiği ortaya çıktı. İlk olarak Qihoo 360 tarafından keşfedilen ve o zamandan bu zamana faaliyetlerinin devamlı olarak sürdürüldüğü bilinen bilgisayar korsanlarının hedefinde Orta Doğu organizasyonlarının olduğu biliniyor.