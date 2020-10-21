Instagram, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Instagram Canlı Yayın'da Rozetler'in, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede 50 bini aşkın içerik üreticisinin kullanımına sunulduğunu açıkladı. Canlı Yayın'da Rozetler, içerik üreticilerine takipçileriyle daha derin bir etkileşim kurarken gelir elde etmesine imkan verecek.