Instagram canlı yayını para kazandıracak! Instagram'ın yeni özelliği ortaya çıktı
Instagram'ın ismi son haftalarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Popüler platform Keşfet ve Reels'in yerini değiştirdikten sonra eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Birçok kullanıcı yıllardır yerine alıştıkları Keşfet'in yerine Reels'in gelmesini yardırgadı. Sonuç olarak Instagram'da yenilikler bitmiyor. Şimdi de Instagram Rozetler özelliği ortaya çıktı. Peki Rozetler nedir? Ne işe yarıyor? Instagram'da nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...
Instagram, yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Instagram Canlı Yayın'da Rozetler'in, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede 50 bini aşkın içerik üreticisinin kullanımına sunulduğunu açıkladı. Canlı Yayın'da Rozetler, içerik üreticilerine takipçileriyle daha derin bir etkileşim kurarken gelir elde etmesine imkan verecek.
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