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Teknokulis Haberler Katar ve Arnavutluk'a yerli 'drone savar' ihracatı

ve Arnavutluk'a yerli 'drone savar' ihracatı

'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri () için ürettikleri ve TSK envanterine giren drone savarı, ve Arnavutluk'a da etmeye başladı.

KATAR VE ARNAVUTLUK'A YERLİ 'DRONE SAVAR' İHRACATI
22 Ekim 2020, Perşembe Güncelleme : 11:04:21

AA

Milli Savunma Bakanlığının denetimleri sonucu "NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" sahibi Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, 25 yıldır drone savar modelleri üzerinde çalışma yapıyor.

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, AA muhabirine, jammer üreten bir firma olduklarını, uyuşturucu ticareti, terör saldırıları, casusluk gibi tehlikelerle mücadele etmek amacıyla 'nin talebi doğrultusunda drone savar üretimine başladıklarını söyledi.

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