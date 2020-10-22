Turkcell İletişim Hizmetleri'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu'nda 811,6 milyon lira temettü dağıtılması kararı alınırken, hissedarların şirket ana sözleşme değişikliklerini onaylaması ile Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) imtiyazlı A Grubu hisselerini devralmasının önü açıldı.

Turkcell'in Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu hakkında yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, toplantıda 15 gündem maddesinin görüşüldüğü, bu kapsamda yönetim kurulunun şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul ettiği bildirildi.

Şirketin geçen yılki faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesaplarının onaylandığı aktarılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin de 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiği belirtildi.

Açıklamada, bağış sınırının, şirketin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde 1'ine kadar belirlendiği bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Christopher James Powell'in atanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı onaylanmıştır. Gündemin yönetim kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddesine ilişkin oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir."

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Toplantıda, 2019 faaliyet yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararının da oylandığı belirtilen açıklamada, "Oylama neticesinde, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın yüzde 25'ini aşmayacak şekilde, 1 lira nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 lira (net 0,3135812 lira) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811 milyon 621 bin 869 lira tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım'da mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

TVF, TURKCELL YÖNETİM KURULU'NDAKİ 9 ÜYEDEN 5'İNİ BELİRLEYEBİLECEK

TVF, Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri, pay sahipleri tarafından kabul edildi.

Hissedarların Turkcell'in ana sözleşmesindeki 19 maddede öngörülen değişiklikleri kabul etmesiyle TVF'nin imtiyazlı A Grubu hisselerini devralmasının önü açıldı. Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlara göre, şirketin yönetim kontrolüne sahip hissedarı haline gelen TVF, yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek.

Yönetim kurulu başkanı da bu 5 üye arasından seçilecek. Yönetim kurulundaki 4 üye TVF imtiyazı olmaksızın seçilebilecek. Bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak.