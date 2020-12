Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte birçok dijital oyun platfomunda ücretsiz içerikler, indirimler, ücretsiz oyunlar kampanyaları başladı. Epic Games'in 15 gün süreyle her gün bir ücretsiz oyun vermesi en çok dikkat çeken kampanyalardan biri oldu.

Epic Games'in yılbaşına özel ücretsiz oyun vermesi geçtiğimiz hafta başladı. Daha önce sızdırılan bir listede bu oyunların arasında The Witcher 3, Red Dead Redemption Online, Horizon Zero Dawn gibi oyunlar yer alıyordu. Fakat Epic Games'in kampanyasını başlatmasıyla birlikte bu listenin sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi ise yeni bir oyun listesi var. Yeni oyun listesi, Epic'in 17 Aralık'tan beridir verdiği oyunların isimlerini de içeriyor. Bu yüzden yeni sızıntı listenin doğru olduğu kabul ediliyor.

Epic Games'in ücretsiz oyun kampanyası, 31 Aralık'ta son bulacak. Sızıntı listeye göre 31 Aralık'a kadar verilmesi beklenen oyunlar şu şekilde:

-Cities: Skylines – Aralık 17

-Oddworld: New n Tasty – Aralık 18

-The Long Dark – Aralık 19

-Defense Grid 1 – Aralık 20

-Alien: Isolation – Aralık 21

-Metro 2033 Redux – Aralık 22

-Tropico 5 – Aralık 23

-Inside – Aralık 24

-Darkest Dungeon – Aralık 25

-My Time in Portia – Aralık 26

-Night in the Woods – Aralık 27

-Stranded Deep – Aralık 28

-Solitairica – Aralık 29

-Torchlight II – Aralık 30

-Jurassic World Evolution – Aralık 31