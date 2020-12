Unreal serisi, Gears of War serisi gibi birçok oyunu geliştiren Epic Games, 2 sene önce kendi dijital oyun mağazasını açtı. Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla isminden oldukça söz ettiriyor. Epic son olarak yılbaşı kampanyasına girişti. 15 gün boyunca her gün ücretsiz oyun vermeye başladı. 17 Aralık'ta başlayan kampanya dahilinde şimdiye kadar farklı yapımlar, bedava olarak oyunculara sunuldu. Oyuncular Epic Games'in bugün verdiği oyunu da merak ediyor.

Epic Games Store'da bugün yayınlanan oyun ise Darkest Dungeon oldu.

Kanada merkezli bağımsız oyun şirketi Red Hook Studios tarafından geliştirilen Darkest Dungeon, birçok oyuncu tarafından olumlu yorumlar almış güzel bir yapım. Sıra tabanlı RPG türündeki bu oyunda kendi ekibinizi oluşturup dünyanın en karanlık zindanlarını araştırmaya koyulacaksınız. Önünüze çıkacak tuzaklar, karşılaşmak zorunda olduğunuz güçlü canavarların yanında çok küçük kalacak.

DARKEST DUNGEON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows XP

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7+

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Open GL 3.2+ Compliant

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

DARKEST DUNGEON NASIL İNDİRİLİR?

-Epic Games'in ücretsiz indirme sayfasına girin.

-Sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın,

-Epic Games hesabınıza giriş yapın,

Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın,

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın,

Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

-Epic Games Launcher'ı açın,

-Kütüphane bölümüne gelerek Darkest Dungeon'ı ücretsiz indirin.

(Webtekno)