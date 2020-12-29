Gears of War, Unreal gibi serilerin arkasındaki yapımcı olan Epic Games, 2 sene önce dijital oyun mağazasını açtı. Kısa süre içinde kullanıcı sayısını arttırdı. Epic Games Store'da uzun zamandan beridir her hafta bir oyun ücretsiz olarak oyunculara hediye ediliyor.

Yılbaşı nedeniyle Epic Games farklı bir kampanya başlattı ve 15 gün boyunca hergün başka bir oyunu ücretsiz olarak veriyor. Bu kampanya dahilinde sunulan bugünün oyunun ise Stranded Deep oldu.

STRANDED DEEP'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Stranded Deep, hayatta kalma türünde bir oyun. Oyuncular yaşanan bir uçak kazasından kurtulan ve Pasifik Okyanusu'nda bir adada mahsur kalan karakteri oynuyorlar.

Hayatta kalma stratejisinde dayalı olan oyunda, gece gündüz döngüsü gibi birçok detay da bulunuyor. Ayrıca gelişmekte kullanacağımız çeşitli materyalleri bulmak için de batık gemiler, çeşitli adalar ve deniz altı gibi farklı lokasyonları araştırmamız gerekiyor.

STRANDED DEEP SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7+ (64 bit)

İşlemci: X64 Dört Çekirdekli CPU 2,0 GHz+

Bellek: 4 GB

Depolama: 2 GB

DirectX: 11.0

Ekran Kartı: Intel HD6500 ve üzeri



Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7+ (64 bit)

İşlemci: X64 Dört Çekirdekli CPU 3,0 GHz+

Bellek: 8 GB

Depolama: 4 GB

DirectX: 11.0

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 600 serisi veya 2-4 GB VRAM ile ATI HD7000 serisi

STRANDED DEEP NASIL İNDİRİLİR?

-Epic Games'in ücretsiz indirme sayfasına girin.

-Sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın,

-Epic Games hesabınıza giriş yapın,

Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın,

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın,

Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

-Epic Games Launcher'ı açın,

-Kütüphane bölümüne gelerek Darkest Dungeon'ı ücretsiz indirin.

(Webtekno)