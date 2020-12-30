Epic Games bilindiği üzere yılbaşı nedeniyle kampanya başlattı. 15 gün boyunca her gün bir oyunu ücretsiz olarak veriyor. Bu kampanya 31 Aralık'ta son bulacak. Epic, kampanya dahilinde Solitairica'yı ücretsiz hale getirdi.

SOLITAIRICA'NIN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Solitairica, herkesin bildiği Solitaire oyununu temeline koyarak oyunculara RPG türünde karşılaşmaları ve roguelike oyunlarının sunduğu bir deneyimi sunuyor. Oyunun hikâyesine göre bizler Myrriod topraklarında tüm kalpleri çalan İmparator Stuck'a karşı savaşacak cesarete sahip son savaşçıyız.

Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak Righteous Hammer Games tarafından geliştirilen Solitairica, toplamda dört enerji türüne ev sahipliği yapıyor: Saldırı, savunma, çeviklik ve irade. Oyunda ilerledikçe yeni yetenekler ve sınıflar açıyoruz. Açılan bu yetenek ve sınıflar da oyunu oynama şeklimizde önemli bir yere sahip oluyor.

SOLITAIRICA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci, 2.5 GHz veya daha hızlı

Bellek: 4 GB

Depolama: 800 MB

DirectX: 11

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 470 GTX veya AMD Radeon 6870 HD serisi

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci, 2.5 GHz veya daha hızlı

Bellek: 8 GB

Depolama: 1 GB

DirectX: 12

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800, ATI Radeon HD 2900 ya da Intel HD 4000

SOLITAIRICA NASIL İNDİRİLİR?

-Epic Games'in ücretsiz indirme sayfasına girin.

-Sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın,

-Epic Games hesabınıza giriş yapın,

-Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın,

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın,

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

-Epic Games Launcher'ı açın,

-Kütüphane bölümüne gelerek oyunu ücretsiz indirin.

(Webtekno)