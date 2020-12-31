Epic Games daha önce yaptığı açıklamada 15 gün boyunca her gün sürpriz bir oyunu ücretsiz olarak vereceğini duyurmuştu. Bu kampanya dahilinde Torchlight 2 ücretsiz oldu. Epic Store'dan oyunu herhangi bir ödeme yapmadan, kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

İzometrik kamera açısından oynanan yapım, çıktığı dönem ses getirmişti. Diablo'nun eski yapımcıları tarafından geliştirilen oyun, RPG ve Hack'n Slash severlerin gözünde iyi bir yere sahip.

TORCHLIGHT 2'NİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Minimum:

İşletim sistemi: Windows XP SP3/Vista/Windows 7

İşlemci: x86 uyumlu 1,4 GHz veya daha hızlı

RAM: 1 GB

Depolama: 1,7 GB

Görüntü kartı: DirectX uyumlu 3D grafik kartı, en az 256 MB bellek

DirectX: 9.0c

Not: İnternetten oynayabilmek için internet bağlantısı gerekmektedir.

TORCHLIGHT 2 NASIL İNDİRİLİR?

-Epic Games'in ücretsiz indirme sayfasına girin.

-Sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın,

-Epic Games hesabınıza giriş yapın,

-Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun

-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın,

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın,

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun,

-Epic Games Launcher'ı açın,

-Kütüphane bölümüne gelerek oyunu ücretsiz indirin.