Cyberpunk 2077 son dönemlerde isminden en çok söz ettiren oyun oldu. Piyasaya sürülmeden önce yüksek bir beklentiye yol açan oyun, çıkışından sonra ise eleştiri yağmuruna tutuldu. Cyberpunk 2077'nin konsol sürümünde yaşanan performans sorunu ve hatalar oyunculara saç baş yoldurdu. Ancak CD Projekt Red ve birçok oyunsever, Cyberpunk 2077'den ümidini kesmiş değil. CD Projekt Red yayınlayacağı büyük güncellemelerle oyunu iyice toparlamayı planlıyor.

CD Projekt Red cephesinden yeni bir duyuru daha geldi. Oyuna DLC'ler gelecek ve içeriği genişletilecek. Aslında ücretsiz ek paketlerin oyuna ekleneceği tahmin ediliyordu, ama bu açıklamayla birlikte DLC'ler resmiyet kazanmış oldu.

Cyberpunk 2077'ye gelecek olan yeni DLC paketleri, oyunun resmi internet sitesinde yer aldı. Açıklamada henüz bu ek paketlerin içerikleri hakkında bir bilgi paylaşılmadı. Bildiğimiz bilgiler ise yalnızca gelecek yılın başında oyuna ilk ek paketin geleceği açıklandı.