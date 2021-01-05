Google'ın Afrika İletişim ve Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, konuyla ilgili "geçerli" bir mahkeme kararı olmadığına dikkat çekildi.

Muhalefet ise 14 Ocak'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde, farklı seslerin susturulmaya çalışıldığını savunuyor. (TRT Haber)

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