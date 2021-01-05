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Teknokulis Haberler Google, Uganda'nın YouTube talebini reddetti

, 'nın YouTube talebini reddetti

'nın, en az 50 kişinin öldüğü gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 17 YouTube kanalının kapatılması talebi, tarafından reddedildi.

GOOGLE O ÜLKENİN TALEBİNİ REDDETTİ
5 Ocak 2021, Salı Güncelleme : 09:44:18

Google'ın Afrika İletişim ve Halkla İlişkiler biriminden yapılan açıklamada, konuyla ilgili "geçerli" bir mahkeme kararı olmadığına dikkat çekildi.

Muhalefet ise 14 Ocak'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde, farklı seslerin susturulmaya çalışıldığını savunuyor. (TRT Haber)

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