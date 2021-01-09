İYS(İletim Yönetim Sistemi) nedir, nasıl kullanılır? İstenmeyen SMS, e-posta, sesli arama nasıl engellenir?

Vatandaşların şikayetçi olduğu konuların arasında ticari amaçlı gönderilen istenmeyen mesajlar ve aramalar yer alıyor. Fakat Ticaret Bakanlığı bu durumla ilgili harekete geçti ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ni (İYS) kullanıma açti. Bu sistem sayesinde istenmeyen mesajları, aramaları ve diğer elektrik iletileri engellemek mümkün.

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını 8 Ocak'tan itibaren 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet üzerinden adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

İSTENMEYEN MESAJLAR, ARAMALAR E-DEVLET ÜSTÜNDEN NASIL ENGELLENİR?

İstenmeyen SMS ve sesli aramaların iptali konusunda yapmanız gerekenler oldukça kolay.

-İlk olarak e-Devlet veya www.iys.org.tr adresine giriş yapın. e-Devlet'ten giriş yaparsanız Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ni aratın.

-"Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-posta adresinizi ekleyin.

-Aydınlatma Metni'ni okuyup, onaylayın.

-Sonraki aşamada tek tek onaylarınızı inceleyip, düzenleyebilirsiniz.

İYS NASIL KULLANILIR?

İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.

Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz. Size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.

HANGİ İLETİLER TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ KAPSAMINA GİRİYOR?

Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmetleri bu kapsam içinde bulunuyor.