Apple'ın üç yıl önce 9 Şubat 2018'de piyasaya sürdüğü orijinal HomePod için yolun sonu göründü. Şirketin online mağazasında HomePod için 'stokla sınırlıdır' yazısı çıkıyor. Apple yeni bir HomePod modeli çıkarıp çıkarmayacağına dair açıklama yapmadı. Ayrıca bu konuyla ilgili söylenti de yok.

HomePod piyasaya sürüldüğünde ses kalitesi olarak övgüler alsa da, kullanıcıların Apple Music dışında kendi müziklerini çalma konusundaki kısıtlamalardan dolayı eleştirildi. O zamandan bu yana Apple, HomePod'un fiyatını düşürdü ve güncellemelerle cihazı geliştirmeye devam etti. Fakat HomePod istenilen satışları bir türlü yakalayamadı.

Orijinal HomePod'un istenileni vermemesinden dolayı Apple geçtiğimiz yıl ucuz bir alternatif olarak HomePod mini'yi satışa çıkardı.