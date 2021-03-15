Geçtiğimiz haftalarda Realme Avrupa ve Hindistan Yöneticisi Madhav Sheth, Realme 8 Pro modelinin bazı özelliklerini paylaştı. Realme 8 modeli, gücünü Helio G95 işlemciden alacak. 12 nm teknolojisi ile üretilen Helio G95, fiyat/performans konusunda oldukça iddialı.

6.4 inç Super AMOLED ekran ile karşımıza çıkan model, ekran ve batarya konusunda Realme 7'yi geride bırakacak. 30W Dart Charge teknolojisine sahip 5.000 mAh batarya ile gelecek olan cihazda dörtlü kamera dizilimi yer alacak. Cihaz, yapay zeka destekli 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel derinlik sensörü ile kullanıcılara sunulacak.

Sheth, "Realme tutkunlarına bize olan bağlılıklarını göstermeleri için meydan okuduğumuzda tutkularıyla bizi mest ettiler. Bu da beni tamamen çılgın birşey ile meydan okumaya itti. Bugün, artırdığımız limitlerimizle hazırız ve bunu sonsuzluk için kullanacağız" dedi.

Videoda yeni modellerin tanıtım tarihi, 24 Mart olarak belirtildi. (Shiftdelete)