Xiaomi Mi 11 Lite 5G uzun zamandır çeşili söylentilerle gündeme gelen bir telefondu. Cihazın uygun fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyordu ve bir alışveriş sitesinde Mi 11 Lite'ın fiyatı ortaya çıktı. Bu sızıntıya göre Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu Avrupa'da 408.18 avro karşılığında satılacak.

Bu sızıntının doğruluğu konusunda şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Mi 10 Lite 5G'nin Avrupa fiyatı üzerinden bazı çıkarımlar yapılabilir. Telefonun 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu Avrupa'da 349 avro karşılığında satışa sunulmuştu. Mi 11 Lite'ın da selefine benzer bir fiyatla piyasaya sürüleceği söylenebilir.

İddialara göre, Xiaomi Mi 11 Lite 5G'nin kalbinde Qualcomm'un henüz resmen duyurmadığı Snapdragon 775G işlemci bulunacak. 90 Hz AMOLED ekran, 64 megapiksel ana arka kamera, 33W hızlı şarj desteğine sahip 4250 mAh pil, Android 11 ve MIUI 12 telefonun özellikleri arasında sayılıyor. (Teknoblog)