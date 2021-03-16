Dünyanın en popüler oyun serilerinden birisi de şüphesiz FIFA. Her yıl çıkan FIFA oyunlarını milyonlarca insan satın alıyor. Ancak oyunun asıl kâr ettiği kısım, oyunun FIFA Ultimate Team tarafındaki oyuncu kartları. Oyuncular bu kartları alabilmek için çeşitli paketler satın alıp işlerini şansa bırakıyorlar. Uzun bir süredir de bu durumun kumar olup olmadığı tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde de bu kartlar ile ilgili bir olay ortaya çıktı.

Birden fazla EA çalışanının FIFA Ultimate Team kartlarını oyunculara binlerce dolar karşılığında sattığı ortaya çıktı. Olayın ardından da Twitter'da "EAGATE" etiketiyle paylaşımlar yapılmaya başlandı ve olay iyice büyüdü. EA de bu durumu doğruladı.

Şimdilik EA olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Şirket satın alınan tüm kartların silineceğini ve satın alan oyuncuların süresiz bir şekilde engelleneceği açıklandı.

Kartı satan çalışanlar için de şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışanların kendinin mi yaptığı yoksa hesaplarının ele mi geçirildiği öğrenildiğinde, duruma göre çalışanlar için de yasal süreç başlayacak. (Donanımhaber)