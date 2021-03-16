iOS 14.5 güncellemesinin beta 4 sürümü geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Güncellemenin tam sürümünün de bu hafta içinde veya gelecek hafta çıkması bekleniyor. iOS 14.5'i diğer güncellemelere göre farklı kılan özelliği ise birçok yeniliği içeriğinde barındırması. Maske yüzüne çalışmayan Face ID'ye bir çözüm olarak iPhone kilidinin Apple Watch'la açılması, çift sim için 5G desteği, yeni nesil konsolların gamepad'lerine destek, Facebook'un ateş püskürmesine yönelik Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliği iOS 14.5'in dikkat çeken yeniliklerinden bazıları.

iOS 14.5 güncellemesi şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de Apple'ın koronavirüse karşı bir önlem olarak da sunduğu yeni özellik ortaya çıktı. Yeni güncellemeyle birlikte Apple Haritalar herhangi bir mekandaki veya yerdeki kalabalığı kullanıcıya gösterecek. Böylece kullanıcı gideceği yerin durumunu önceden görebilecek. Bu söz konusu veriler ise gerçek zamanlı olarak Apple Haritalar tarafından tutulacak. Koronavirüs yüzüne kalabalığa girmek istemeyen kullanıcılar bu şekilde farklı bir yere gidebilir veya boş alanlara yönelebilecekler.

Bitti mi? Hayır biraz daha fazlası var. Aslında söz konusu özellik sadece kalabalığı göstermekle kalmayacak. Restoran, kafe vs... aklınıza gelebilecek işletmelerin ve mekanların günün hangi saatinde ne kadar yoğun olduğunu gösteren genel bir grafik de sunacak. Yeni özellik Siri ile entegre biçimde de çalışacak.

Apple kullanıcıların lokasyon verilerini anonim biçimde alıp, sunacak.