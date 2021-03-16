Realme, C21'i bu ayın başlarında tanıttı, fakat şirket hızlı davranıyor. C serisine şimdi de Realme C25 eklenecek. Realme, 23 Mart'ta düzenleyeceği online bir etkinlikle telefonu tanıtacak.

Realme Endonezya'nın etkinlik sayfasında yazanlara bakacak olursak, C25'te Helio G70 SoC işlemci, 6.5 inç'lik damla çentikli ekran ve 8 MP selfie kamerası yer alıyor.

Telefonun arka kısmında parmak izi tarayıcısı ve 48 MP'lik üçlü kamerası olacak. 6000 mAh pille gelen C25, 18W şarjı destekliyor.