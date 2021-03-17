Büyük ekranlı bir dizüstü bilgisayar isteyen tüketicileri hedefine alan Huawei MateBook D16, 16,1 inç büyüklüğündeki ekranında Full HD çözünürlük sunuyor ve daha canlı renkler için sRGB renk uzayının tamamını kapsıyor. Ayrıca MateBook D16, ince çerçeveli tasarımı sayesinde kullanıcılara yüzde 90 gibi oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Gücünü AMD'nin Ryzen 5 4600H işlemcisinden alan MateBook D16, kullanıcıların ihtiyaca göre 8 GB ile 16 GB RAM arasında tercih yapmasına imkan tanıyor. Ayrıca cihazda bulunan performans modu, yüksek işlemci gücü gerektiren görevlerde kullanıcıların ihtiyaçları olan güce ulaşmasını, standart kullanımda ise daha optimize bir performans almasını mümkün kılıyor.

SuperCharge adlı şarj teknolojisi ile 15 dakikalık şarj ile 2 saate kadar kullanım vadeden Huawei MateBook D16, kablosuz şarj destekli akıllı telefonlar ve giyilebilir teknoloji ürünleri için de 10W'a kadar tersine şarjı destekliyor. Huawei'nin online satışa mağazası üzerinden sipariş verebileceğiniz MateBook D16'nın 8 GB'lık versiyonu için 6.999 TL, 16 GB'lık versiyonu için ise 7.999 TL fiyat etiketi açıklanmış durumda.

Huawei'nin yenilenen MateBook X Pro dizüstü bilgisayarı ise çoklu dokunma destekli 13,9 inç büyüklüğünde 3K FullView ekran ile geliyor. Daha küçük bir ekrana sahip olmasına rağmen ince ekran çerçeveleri sayesinde yüzde 91 ekran/gövde oranı sunan MateBook X Pro, tasarım konusunda kendini ciddi şekilde geliştirmiş durumda.

Gücünü 11. nesil Intel Core i7 işlemciden alan Huawei MateBook X Pro, grafik konusunda ise Intel Iris Xe'ye güveniyor. 16 GB LPDDR4x 4266MHz RAM ile gelen dizüstü bilgisayar, son derece yüksek bir performans sunuyor olmasına rağmen 1,33 kilogramlık ağırlığı ile "mobilite" odaklı dizüstü bilgisayarlar ile yarışır seviyede. Ayrıca MateBook X Pro'nun yalnızca 1 saatlik şarj ile yüzde 78 şarj olabildiğini de ifade edelim.

Hem açık hem de kapalı ortamlarda 22 dB'e kadar gürültü engelleme özelliğine sahip olan Huawei FreeBuds 4i, tek şarj ile 200 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Standart FreeBuds modeline kıyasla yüzde 10 daha küçük bir şarj kutusuna sahip olan FreeBuds 4i, bu sayede taşınabilirliği de geliştirmiş durumda.

Tek şarj ile 10 saat kesintisiz müzik dinleme ve 7,5 saat sesli görüşme imkanı sunan kablosuz kulaklık, şarj kutusu ile birlikte toplam kullanım süresini 22 saate kadar çıkarıyor. Yalnızca 10 dakikalık şarj ile dahi 4 saat kullanım sunan FreeBuds 4i, bu özelliği ile şarj konusunun kullanıcılar için bir sorun olmasının önüne geçiyor. Huawei, FreeBuds 4i için 749 TL'lik bir fiyat etiketi belirlemiş durumda. (Webtekno)