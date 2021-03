The Fall, Kanadalı bağımsız geliştirici Over the Moon tarafından hazırlanan 2014 yapımı bir aksiyon-macera ve yandan kaydırmalı platform oyunudur. Oyun Mayıs 2014'te Microsoft Windows , Mac OS X ve Linux için Steam, GOG ve Humble Store aracılığıyla piyasaya sürüldü. Ağustos 2014'te ise PlayStation Store üzerinden PlayStation 4 için ve Xbox Live aracılığıyla Xbox One için piyasaya sürüldü.

Yüksek teknolojili bir savaş kıyafeti içindeki yapay zeka ARID rolü ile uzayda karşınıza çıkan bilmeceleri çözüp ilerleyebileceğiniz hikaye tabanlı aksiyon-macera oyunu olan The Fall, atmosferik bir hikaye içinde geçen macera oyunu bulmaca çözme ve yan kaydırma eyleminin benzersiz bir kombinasyonunu sunuyor.

THE FALL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NEDİR?

Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimleri aynı. Sistem gereksinimleri ise şu şekilde

İşletim sistemi: Windows XP Sp3 veya üstü

İşlemci: 2.5 GHz çift çekirdek

Bellek: 3 GB RAM

Depolama: 530 MB

Ekran kartı: GeForce 8600 veya eş değeri, 256 MB bellek

THE FALL NASIL İNDİRİLİR?

-Epic Games'in ücretsiz indirme sayfasına girin.

-Sağ alt köşedeki Yükle butonuna tıklayın.

-Epic Games hesabınıza giriş yapın.

-Hesabınız yoksa Kayıt Ol diyerek üye olun.

-Açılan penceredeki Sipariş Ver butonuna tıklayın.

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklüyse açın.

-Eğer Epic Games başlatıcısı yüklü değilse indirip kurun.

-Epic Games Launcher'ı açın.

-Kütüphane bölümüne gelerek oyunu ücretsiz indirin.

(Shiftdelete)