Capcom tarafından geliştirilmekte olan Resident Evil Village dikkat çekici yapımlardan biri olmayı başarıyor. Oyunla ilgili yayınlanan videolar, ekran görüntüleri ve yapılan açıklamalar her geçen gün beklentiyi biraz daha yükseltiyor. RE7'nin anakarakteri Ethan Winters başrolde olduğu RE Village, önceki oyunlara göre daha geniş oyun alanı ve oynanış dinamikleri sunacak.

Resident Evil Village, 7 Mayıs'ta PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Stadia için piyasaya sürülecek. Oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça merak edilen noktalar da aydınlanmaya başladı. RE Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu.

RESIDENT EVIL VILLAGE PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ ŞU ŞEKİLDE:

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi - Windows 10 64bit

İşlemci – Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200

Bellek – RAM – 8GB

Ekran Kartı GPU – NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB VRAM / AMD Radeon RX 560 4GB VRAM

DirectX – Versiyon 12

Not: 1080p 60FPS oynanış "Performance" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2060 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir.

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi – Windows 10 64bit

İşlemci – Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600

Bellek – RAM – 16GB

Ekran Kartı GPU – NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700

Ray Tracing için – 4K/45 FPS: NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 6700 XT / AMD Radeon RX 6800

4K/60 FPS: NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6900 XT

DirectX – Versiyon 12

Not: 1080p 60FPS oynanış "Focus on Screen Quality" ayarında mümkündür. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir. Ray tracing için NVIDIA GeForce RTX 2070 veya AMD Radeon RX 6700 XT gereklidir. "Ray Tracing" grafik ayarında oynanış 4K/45 FPS ve 4K/60 FPS civarındadır. Grafiklerin yoğun olduğu sahnelerde kare hızı düşebilir.

