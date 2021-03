AA muhabirinin Gaming in Turkey'in "Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, uygulama mağazası Google Play'de 171 bin 986 oyun yayıncısı arasında 2 bin 689'dan fazla Türk yayıncı bulunuyor. Platformdaki 439 bin 890 oyun arasında ise Türk yayıncıların sunduğu 8 bin 55'ten fazla mobil oyun yer alıyor.

Türk yayıncıların Google Play'deki oyunları, oyunseverlerden 5 üzerinden ortalama 3,94 not aldı. Platformdaki tüm mobil oyunların genel ortalama puanı ise 3,76 oldu. Böylece yerli oyunlar dünya ortalamasının üzerinde beğeni kazandı.

Türk oyun yayıncılarının geliştirdiği en popüler oyunlar arasında 101 Okey Plus, Basketball Arena, Başkanlar, Batak, Bus Simulator, Fun Okey 101, Kafa Topu 2, Recontact Istanbul, Recontact London ve Zula Mobil bulunuyor.

"TÜRK YAYINCILAR, OYUNCULARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ ÇOK İYİ ANALİZ EDİYOR"

Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Kurucusu Ozan Aydemir, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk oyun yayıncılarının, mobil oyunların genel ortalamasından daha iyi sonuçlar almasında 2 ana etken olduğunu söyledi.

Bu etkenlerden ilkinin, kaliteli işler çıkması ve bunun somut örneklerinin hem yatırımlar hem de oyunların listedeki yerleri ile tescillenmesi olduğunu belirten Aydemir, şunları kaydetti:

"Yerli oyun geliştirici firmalarımız, birçok işte olduğu gibi daha fazla detaycı bir şekilde çalışıyor. İkinci etken ise Türk yayıncılar, oyuncuların talep ve beklentilerini çok iyi analiz ediyor ve oyunlarını geliştirirken bu sonuçlara göre geliştirmeler yapıyor. Bu da oyunların oyuncular tarafından daha fazla beğenilmesini sağlıyor. Son olarak, birçok coğrafyaya köprü konumunda yer almamız, birçok kültürle harmanlanmamıza ve bu açıdan da farklı kültürlere hitap eden oyunlar üretmemize katkı sağlıyor."

"OYUN SEKTÖRÜ BİRÇOK YATIRIMCININ YENİ GÖZDESİ"

Dünya oyun pazarının geçen yıl salgının da etkisiyle yüzde 9,3 büyüyerek 159 milyar dolara ulaştığını aktaran Aydemir, "Bu büyüme, ülkemizde de hissedildi ve geçen yıl 32 milyon olan oyuncu sayısı 36 milyona, 830 milyon dolar olan toplam hasılat 880 milyon dolara yükseldi." dedi.

Geçen yılın 9 aylık döneminde oyun sektöründe gerçekleşen hisse satışı işlemlerinin yaklaşık 2 milyar dolarlık hacim oluşturduğuna işaret eden Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bu gelişmeler, oyun sektörünü en fazla yatırım alan sektör konumuna taşıdı. Oyun sektörü, hem ülkemizde hem de dünyada yeni ama son derece agresif büyüyen bir pazar. Riski büyük ama getirisi çok daha büyük bir sektör. Oyun sektörü, birçok yatırımcının yeni gözdesine dönüşmüş durumda. Bu yatırımların her geçen gün artarak büyüyeceğine inanıyoruz.

Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 79'u mobil oyun oyuncusu oldu. Bu da doğrudan oyuncu sayısına ve hasılat rakamlarına yansıdı. Büyümedeki bir diğer sebep de oyunlara olan farkındalığın daha fazla artması oldu. Akıllı mobil cihazların gelişmesi ve kolay ulaşılabilirliği de aynı şekilde oyunlara kolay bir ulaşım sağladı. Günün her anında yanımızda olan mobil cihazlarımızla istediğimiz her an istediğimiz her oyunu oynayabiliyoruz. Bu durum da oyuncu sayılarının ve hasılatlarının hızla büyümesini sağlıyor."

Aydemir, mobil oyunların 70 milyar doların üstünde global cirosuyla ekosistemi domine ettiğini belirterek, "Esporda PC oyunları önemli konumdayken artık mobil oyunlar da esporda söz sahibi konumuna yükseldi. Pandemi döneminde genel ağırlık, hyper-casual tarzı oyunlarda ve PUBG Mobile, Garena Free Fire, LOL Wild Rift, Brawls Stars, Kafa Topu 2 ve Lords Mobile gibi online rekabetin çok yoğun olduğu geniş kitlelere hitap edebilen oyunlarda gerçekleşti." dedi.