iDownloadblog'un haberine göre iOS 14.5'te yeni bir pil aracı yer alacak. Söz konusu özellik, pilin performansı beklenen düzeyde değilse, pili yeniden kalibre etmeye olanak sağlayacak.

Şu anda bu aracın hali hazırda çalışmadığını, iOS 14.5 beta 6'nın kodunda bulunduğunu belirtelim. Söz konusu kalibre aracının olduğuna dair diğer güçlü bir kanıt ise beta kodunda yer alan ve Apple'ın destek belgesine yönlendirme yapan URL içermesi.

Destek belgesinde yazanlara göre söz konusu kalibre aracının iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için ayarlandığından söz ediliyor. iPhone 12 serisinden doğrudan bahsedilmiyor.

Apple destek belgesinde kalibre işleminin başladıktan sonra tamamlanmasının haftalar sürebileceğini de belirtiyor. Pilin yeniden kalibrasyonu düzenli şarj döngüleri sırasında gerçekleşecek. İşlem tamamlandığında Maksimum kapasite ve en yüksek performans yeterliliği hakkında güncellenmiş bilgiler, Pil Sağlığı sekmesinde gösterilecek.

Kalibrasyon başarılı olmazsa, söz konusu özellik tarafından kullanıcının cihazı bir Apple yetkili servisine götürmesi önerilecek.

iOS 14.5'in bu baharda çıkması bekleniyor.