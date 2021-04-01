Dün itibarıyla yani 31 Mart tarihiyle birlikte Android ve iOS'ta Cortana uygulamasına olan destek sona erdi. Google Asistan ve Siri'ye alternatif olarak geliştirilen sesli asistan Cortana, Windows 10'da çalışmaya devam edecek.

Microsoft'un destek sayfasında yaptığı açıklamaya göre Cortana'nın Android ve iOS uygulamasının fişi çekildi. Listeler ve hatırlatıcılar artık mobil cihazlardaki uygulamada kullanılmıyor. Bu listelere, hatırlatıcı ve diğer işlevlere Windows 10'daki Cortana'dan veya Microsoft To Do uygulaması üstünden erişilebiliyor.

Halo oyununda yer alan Cortana, daha sonra Microsoft'un sanal yardımcısı olarak ilk defa 2014'te çıkmıştı. Fakat Cortana, Siri ve Google Asistan karşısında istenileni pek veremedi ve zaman içinde Cortana'nın yaygınlığı azaltılmıştı.