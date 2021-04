Samsung Galaxy M21 geçtiğimiz sene mart ayında çıkmıştı. Telefon piyasaya sürüldüğünde Android 10 tabanlı One UI 2.0'ı kullanıyordu. Geçtiğimiz ocak ayında ise Android 11 ve One UI 3.0 arayüzü güncellemesini aldı. Şimdi de Galaxy M21 için One UI 3.1 Core güncellemesi çıktı.

Yeni güncelleme Android'in Mart 2021 yamasını içeriyor. Yazılım paketiyle birlikte M21'in güvenliği daha iyi hale gelirken, kamera ve genel cihaz performansında da iyileştirme yapılmış. Bunlar dışında yeni düzenleme araçları, geliştirilmiş stok uygulamalar da var.

M215FDDU2BUB6 sürüm numarasına sahip olan One UI 3.1 Core güncellemesinin boyutu 960 MB. Güncelleme ilk olarak Hindistan'da çıktı, fakat kademeli olarak diğer ülkelerde de yayınlanacaktır.