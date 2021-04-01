Xbox Live Gold nisan oyunları nedir? Hangi oyunlar nisan ayında ücretsiz olacak? Yeni ücretsiz oyunlar açıklandı mı? Sonunda bunlar gibi merak edilen soruların yanıtları belli oldu. Microsoft, nisan ayı listesini yayınladı.

Her ne kadar verilen oyunlar arasında Xbox Series konsolları için oyun bulunmasa da bu oyunları geriye uyumluluk sayesinde Xbox Series S veya Xbox Series X'te de oynayabileceğinizi hatırlatalım. Nisan ayı için verilen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

XBOX ONE

Vikings: Wolves of Midgard (Nisan ayı boyunca erişime açık)

Truck Racing Championship (16 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında erişime açık)

XBOX 360

Dark Void (1 Nisan - 15 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

Hard Corps: Uprising (16 Nisan - 30 Nisan tarihleri arasında erişime açık)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

(Donanımhaber)