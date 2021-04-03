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Ünlü fizikçi hayatını kaybetti

Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu (LED) icat ederek 2014 'nü kazanan fizikçi 92 yaşında hayatını kaybetti.

ÜNLÜ JAPON FİZİKÇİ AKASAKİ İSAMU HAYATINI KAYBETTİ
3 Nisan 2021, Cumartesi Güncelleme : 08:35:07

AA

Kyodo ajansının haberine göre Meijo Üniversitesi, LED ışıklarının ilk mucidi Akasaki'nin, akciğer iltihabı tedavisi gördüğü Nagoya kentinde öldüğünü açıkladı.

Kagoşima'dan doğan Akasaki, Kyoto Üniversitesinden 1952'den mezun olduktan sonra bugün Panasonic ismiyle bilinen, dönemin Matsushita Electric Industrial firmasında çalıştı.

Nagoya Üniversitesinden 1981'de profesörlük unvanını elde eden fizikçi Akasaki, mucidi olduğu LED sayesinde 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi oldu.

Akasaki bu ödülü, meslektaşları Japon Amano Hiroşi ve Japon asıllı ABD'li Nakamura Shuji ile paylaştı.

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