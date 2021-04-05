TÜBİTAK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında güçlüklere karşı "birlikte geliştirme ve birlikte başarma" yaklaşımını ortaya koyarken, kanser araştırmaları konusunda da ekosistemini güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kanser araştırmaları bulunan ekosistem aktörleri, TÜBİTAK'ın Sanayi Doktora ile Ulusal ve Uluslararası Lider Araştırmacılar gibi önemli programlarından yararlanıyor.

Lider araştırmacılar, kanser hücresi salgı proteinleri ve nanoilaçlar dahil kanser araştırmalarına katkı sağlıyor. Ayrıca, ekosisteme sunulan öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları arasında kanser ve otoimmün hastalıklara yönelik vücutta hedef bölgelere yönlendirilebilen mikro/nanotaşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi dahil sağlık alanı öncelikleri yer alıyor.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle gelecek yıllarda çok daha farklı olabilecek kanser tedavilerine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Kanser immünoterapisi, hastalığı tedavi eden genom düzenleme, hassas tıp ve sağlıkta dijitalleşme gelişmeleriyle kanser için yeni çözümler geliştiriliyor.

TANI VE TEDAVİYE YÖNELİK GELİŞMELER

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü de kanser araştırmalarına yönelik yeni gelişmelere imza atıyor.

Burada, akciğer kanserinde yeni tedavi edici ajanlar tanımlanırken, bir tanı sistemi geliştirmek üzere akciğer kanserine özgü hücre yüzeyinde 19 farklı peptit tespit edilmiş bulunuyor.

Başka bir projede ise genetiği değiştirilmiş savaşçı T hücre temelli tedavi sistemi geliştiriliyor. Bağışıklık sistemi hücresi olan T hücrelerinin genetiği değiştirilerek kanserli hücrelere duyarlı hale getirilecek ve bunları yok edecek şekilde koşullandırılma çalışmaları yapılıyor.

Tümörlerin hem teşhis hem tedavisine yönelik fotodinamik terapi kullanımına uygun hedefe yönlendirilmiş moleküllerin geliştirilmesi projesinde de gelişme sağlanıyor. Bu kapsamda, 2 özgün fotodinamik terapi ajanı üretilirken, kanser tedavisine yönelik biyobenzer ilaç projesi de yürütülüyor.

Ufuk Avrupa kapsamında da misyon alanlarından biri olarak belirlenen "kanser" araştırmalarıyla daha az kanserli hasta, daha erken teşhis edilen kanser vakaları, onların daha az etkilenmesi ve tedavi sırasında ve sonrasında hastaların daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olması hedefleniyor. Türkiye'nin kanser araştırmaları da bu misyon alanına katkı verebilecek düzeyde bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK ayrıca Kovid-19 ile mücadele kapsamında güçlüklere karşı da "birlikte geliştirme ve birlikte başarma" yaklaşımını ortaya koyuyor.