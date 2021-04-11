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Teknokulis Haberler Çin’de e-ticaret şirketi Alibaba’ya 2,8 milyar dolar ceza

’de e-ticaret şirketi ’ya 2,8 milyar dolar ceza

e-ticaret şirketi ’ya tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolar para cezası kesildi.

ÇİN’DE E-TİCARET ŞİRKETİ ALİBABA’YA 2,8 MİLYAR DOLAR CEZA
11 Nisan 2021, Pazar Güncelleme : 08:41:58

AA

Devlet Piyasa Düzenleme Kurumunca (SAMR) yapılan açıklamada, Alibaba'nın rekabeti sınırladığı ve malların serbest dolaşımını engelleyerek piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtildi.

SAMR, 12 Mart'ta aralarında Tencent, Çinli arama motoru Baidu Inc, Didi Mobility ve Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri, 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

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