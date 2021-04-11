PlayStation Studios'un şu anda California'daki San Mateo veya Los Angeles şehirlerindeki ofisleri için iş ilanları stüdyonun gelecekteki planlarına dair bazı ipuçları veriyor. İş ilanlarına göre stüdyo şu anda mobil cihazlarla ilgili bir yönetici arıyor. İş tanımına baktığımızda ise bazı önemli detaylar hemen göze çarpıyor.

İşe alınacak kişinin önümüzdeki 3-5 yıllık bir zaman dilimi içerisinde, şirketin mobil ürünlerinin yol haritasının planlamasını üstlenecek. İş tanımındaki en dikkat çekici nokta ise şöyle: "PlayStation'ın popüler serilerini mobil cihazlara başarıyla uyarlamak için ekibinize liderlik edeceksiniz."

PlayStation'ın popüler serileri için ne yazık ki spesifik isimler verilmemiş. Ancak satışlara göre baktığımızda PlayStation'ın en popüler serileri Gran Turismo, God of War ve Uncharted olduğunu biliyoruz. Bu da bu serilerin veya diğer popüler serilerden bazılarının mobil cihazlara geleceğini gösteriyor. Henüz tahmin yapmak için erken ancak ilk bilgilerin bu yıl içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkacağını düşünebiliriz. (Donanımhaber)