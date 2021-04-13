Redmi'nin oyuncu telefonu uzun zamandır mobil dünyada konuşuluyordu. Redmi ilk oyuncu telefonunun bu ayın sonunda çıkacağını doğruladı.

Çinli şirket telefonun özellikleri hakkında herhangi bir detay vermedi, fakat Call of Duty Mobile ile iş birliği olduğunu resmen duyurdu.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Redmi'nin gizemli oyuncu telefonu hakkında detaylar paylaştı.

Weibo'da yer alan bilgilere göre telefonda OLED ekran yer alıyor ve ön kamera da ekranın içinde yer alacak. Tıpkı Mi 11 ve Redmi K40 gibi olacak, bu iki telefonun da Samsung'un yepyeni E4 paneline sahip olduğunu belirtelim.

Kaynağın aktardıklarına göre oyuncu telefonunda Dimensity 1200 çipseti yer alırken, 5000 mAh değerinde pil olacak. Cihazın 65 W hızlı şarj desteğinin olacağı belirtiliyor. Böylece 30 dakikada tamamen şarj olabilecek.

Telefonda gelişmiş oyun deneyimi sunmak için omuz tuşları olacak. Böylece oyuncular rahat şekilde oyun oynayabilecek.

Digital Chat Station, oyuncu telefonunun 2000-2500 yuan arasında fiyata sahip olacağını söyledi.