Steam'de çeşitli kampanyalar düzenleniyor. Bazı oyunlar ücretsiz olabiliyor, sadece tek bir yapımcının oyunları indirime girebiliyor, belirli türlerdeki oyunların fiyatları düşüyor ve genel olarak indirim gerçekleşebiliyor. Steam yeni bir kampanya için tarih açıkladı.

Steam'in yeni kampanyası Golden Week Sale (Altın Hafta İndirimleri) adı altında yapılacak. Japonya'da her yıl kutlanan Altın Hafta dolayısıyla yapılan indirimlerde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, seçilen oyunları uygun fiyata satın alabilecekler. Japonların birkaç tatil gününü topluca geçirdiği hafta 29 Nisan'da başlayıp 6 Mayıs'ta bitecek.

Bu günlerde gerçekleşecek Steam indirimleri kapsamında hangi oyunların fiyatının düşeceği bilinmiyor. Oyun severler, fiyatlarda yüzde kaç oranında düşüş yapılacağını da merak ediyorlar. Valve konuya dair herhangi bir ipucu veya açıklama paylaşmadı. Dolayısıyla tüm detaylar 29 Nisan'da gün yüzüne çıkacak.

Steam bir önceki Altın Hafta İndirimlerini 30 Nisan ile 6 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapmıştı. Monster Hunter World, Dark Souls 3, Resident Evil 2 Remake, Dark Souls 2, Devil May Cry 5'in yanı sıra Japon stüdyoları tarafından geliştirilen birçok oyunda ciddi fiyat indirimine gitmişti. Bu yıl da benzer şekilde, Japonya merkezli oyunlara ek olarak dünya çapında popülerliğini koruyan oyunlarda da fiyatların düşmesi bekleniyor. (Shiftdelete)