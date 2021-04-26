Geçtiğimiz ay resmi olarak duyurulan Xiaomi Mi Band 6, incelen ekran çerçeveleri ile birlikte 1,56 inçlik geniş bir ekrana kavuşmuş oldu. 1,1 inç ekranlı Mi Band 5'e kıyasla ekran boyutunu bariz bir şekilde büyüten Mi Band 6, buna karşın gövde boyutunu ve ağırlığını korumayı başararak kompakt ve hafif bir tasarım ile yaklaşık yüzde 45 daha büyük bir ekran sunmuş oluyor.

Mi Band serisinin SpO2 sensörüne sahip ilk modeli olan Mi Band 6, Mi Band 5'te bulunan 15 egzersiz moduna 15 yeni egzersiz daha ekliyor. Ayrıca Xiaomi'nin açıklamalarına göre Mi Band 6, daha efektif veri takibi için 6 farklı fitness aktivitesini otomatik olarak algılayıp verileri kaydediyor.

Xiaomi Mi Band 6'nın Türkiye fiyatı ise 439,90 TL.

(Webtekno)