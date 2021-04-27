Bilindiği üzere Apple, Mac'lerde Intel işlemci kullanmaktan vazgeçmiş ve kendi işlemcisini tasarlamıştı. Apple M1 isimli bu işlemci yeni Mac'lere ve yeni iPad Pro'ya güç verdi. Apple M2 işlemcisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Bu işlemciden güç alan MacBook Pro'lar temmuz ayında satışa sunulabilir.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, Apple'ın yeni MacBook Pro üretimini 2021'in ikinci yarısına yeniden planladığı görülüyor. Daha önceki benzer iddiaları destekleyen bu roparda aynı zaman 'M2' işlemcisine de vurgu yapılıyor. M2 işlemcisi nisan ayının başlarında seri üretime girdi. Nikkei Asia tarafından sızdırılan raporda aynı zamanda yeni işlemcili MacBook Pro'ların satışlarına temmuz ayında başlanacağı vurgulanıyor.

Öte yandan yeni işlemcinin ilk etapta MacBook Pro'da kullanılması amaçlanıyor. Bununla birlikte, M1 işlemcide olduğu gibi, Apple'ın daha sonra onu daha fazla ürün yelpazesinde kullanması bekleniyor. (Milliyet)