Bazı PlayStation kullanıcıları dün akşam saatlerinde veya öğleden sonra PSN'de problemler olduğununa dair mesajlar yazdı. The Verge sitesinin haberine göre PSN'de global olarak erişim sorunu yaşandı. PlayStation'a Sor Japonya Twitter hesabı PSN'de sorun olduğunu attığı tweet mesajıyla paylaştı. Bu durumdan Avrupa'daki kullanıcılar da etkilendi. Yaklaşık 1 saat kadar PSN'e erişim sağlanamadı.

Servisler şu anda çalışıyor ve PSN'de herhangi bir sorun yok görünüyor. PlayStation Store'dan oyunlar ve güncellemeler indirilebiliyor, multiplayer'a da girilebiliyor. PSN durum sayfasına bakarsak, servislerde problem yok.

PSN çöktüğünde servis durum sayfasında, hesap yönetiminden, oyunlara ve mağazaya kadar servisler kırmızı renkliydi. Sony, PSN'deki çöküntüyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.